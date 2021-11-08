Подпольный алкозавод накрыли под Новосибирском

Полицейские пресекли на территории бывшей птицефабрики под Новосибирском крупное подпольное производство алкоголя.
Нелегальная деятельность была организована на территории бывшей птицефабрики недалеко от поселка Советского Новосибирского района. В одном из корпусов оперативники обнаружили работающую полуавтоматическую линию по розливу спиртосодержащей жидкости.
В помещении работали 16 трудовых мигрантов. На складе нашли более 300 тысяч единиц стеклотары и 900 тысяч бутылочных крышек.
«Было изъято 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 900 канистр с сырьем и более 60 тысяч бутылок готовой к сбыту продукции с этикетками водки, коньяка и виски известных российских и международных брендов. На алкоголь были нанесены федеральные специальные марки с явными признаками подделки», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно установлено, что фальсификат сбывали на территории Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, показалось, что шестеро мигрантов жили в Новосибирской области незаконно.
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