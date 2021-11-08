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Подпольный алкозавод накрыли под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейские пресекли на территории бывшей птицефабрики под Новосибирском крупное подпольное производство алкоголя.

Нелегальная деятельность была организована на территории бывшей птицефабрики недалеко от поселка Советского Новосибирского района. В одном из корпусов оперативники обнаружили работающую полуавтоматическую линию по розливу спиртосодержащей жидкости. 

В помещении работали 16 трудовых мигрантов. На складе нашли более 300 тысяч единиц стеклотары и 900 тысяч бутылочных крышек.

«Было изъято 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 900 канистр с сырьем и более 60 тысяч бутылок готовой к сбыту продукции с этикетками водки, коньяка и виски известных российских и международных брендов. На алкоголь были нанесены федеральные специальные марки с явными признаками подделки», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что фальсификат сбывали на территории Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, показалось, что шестеро мигрантов жили в Новосибирской области незаконно.

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