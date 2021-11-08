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Путин поговорил по телефону с главой ЦРУ

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Телефонный разговор имел место. Обсуждались двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, состоялся обмен мнениями по региональным конфликтам»,— уточнил пресс-секретарь главы государства.

Уильям Бернс на прошлой неделе находился в Москве с двухдневным визитом по поручению президента США Джо Байдена. Так, 2 ноября он провел переговоры с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Бернс стал директором ЦРУ в марте этого года. Его визит в Москву стал первым на посту главы американской спецслужбы. В 2005–2008 годах он был американским послом в России.

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Политика #Мир #Россия
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