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Обломки Ан-12 доставят в Иркутск для экспертизы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Иркутской области

Обломки разбившегося в Иркутской области Ан-12 доставят в аэропорт для экспертизы, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Обломки доставляют на территорию международного аэропорта Иркутск. В воскресенье были вывезены четыре двигателя и лопасти самолета, проведена санитарная обработка территории крушения, в понедельник вывезут оставшиеся обломки Ан-12.

«Обломки самолета будут изучать эксперты Международного авиационного комитета. Они выяснят точную причину авиакатастрофы. Сейчас в Иркутске даже днем стоят минусовые температуры, поэтому министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области договорилось с одной из авиакомпаний о предоставлении ангара. В нем будут обеспечены более комфортные условия работы экспертов», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Когда завершится следствие, фрагменты самолета отдадут переданы авиакомпании для утилизации. Министерство лесного комплекса Иркутской области проведет рекультивацию почвы на месте авиакатастрофы.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно» из Якутска пропал с радаров вечером в среду, 3 ноября, уходя на второй круг при заходе на посадку в аэропорт Иркутска. На борту находилось девять человек, все они погибли.

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ЧП #Происшествия
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