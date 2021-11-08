Общепит Тувы получит коллективные QR-паспорта

QR-паспорта, подтверждающие коллективный иммунитет работников объекта общепита к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), могут получить предприниматели, у которых 80% работников и более прошли вакцинацию против коронавируса, или переболели не менее шести месяцев назад, сообщает правительство Тувы.

Реестр организаций, подтвердивших коллективный иммунитет к COVID-19, ведет Министерство экономического развития и промышленности Тувы. Перечень таких объектов общепита размещается на сайте мойбизнес17.рф.

Проверку представленных сведений проводит Бизнес-инкубатор Республики Тыва в течение трех рабочих дней. При достоверности представленных сведений ИП в течение одного рабочего дня включается в реестр.



Объекты общепита, получившие QR-паспорт, должны разместить паспорт в зоне видимости сотрудников и посетителей заведения. QR-паспорт будет информировать посетителей о том, что коллектив заведения не представляют угрозу в плане заражения коронавирусной инфекцией.