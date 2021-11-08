НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новую версию «Лехи» Алены Апиной раскритиковали

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Фото: © neapina, instagram.com/neapina

Певица Алена Апина перепела свой хит «Леха» в шоу «Суперстар! Возвращение», но членам жюри новое звучание не понравилось.

Сергей Соседов, например, заявил, что песня «Леха»слишком «прилизана» и не отображает сегодняшнего состояния Апиной. Лера Кудрявцева и Стас Пьеха отметили, что старая версия композиции намного лучше, чем та, что Алена представила перед судьями.

Апиной не понравились оценки, и певица устроила разборки. «У меня только один вопрос: мы что судим? Мы судим аранжировку? Мы судим артиста? Мы судим выступление? Мы судим режиссуру?» — спросила она у судей.

Члены жюри ответили ей, что они судят все в совокупности, но ни в коем случае не саму Алену Апину. Артистка подчеркнула, что она не обижается на жюри, но хочет понять, как ей выступать в следующий раз.

Еще по теме
Исторический детектив «Воскресенский» покажут на Первом канале
Сериал «Седьмая симфония» выходит на канале «Россия»
Милохин на «Ледниковом периоде» превзошел ожидания жюри
Бородину в «Ледниковом периоде» снова спасли зрители
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярец без прав на «Жигулях» сбил начальника отдела ГИБДД
Крупнейший на Дальнем Востоке логистический центр открыли в Улан-Удэ
Подпольный алкозавод накрыли под Новосибирском
Обломки Ан-12 доставят в Иркутск для экспертизы
Самое популярное
Путин подтвердил финальные испытания «неотвратимого оружия»
Древнее внеземное стекло нашли в пустыне
Российские военные «взяли на прицел» корабль США Mount Whitney
Жириновский предложил уроки секса в школах
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
36
Путин заявил, что Крым — навсегда с Россией
33
Жириновский предложил уроки секса в школах
30
Байдена призвали направить в Черное море боевые корабли
24
Байден заявил, что у Путина «тундра горит»
24
Украинский генерал пообещал устроить России кровавую баню
Sibnet.Ru