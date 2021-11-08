Новую версию «Лехи» Алены Апиной раскритиковали

Певица Алена Апина перепела свой хит «Леха» в шоу «Суперстар! Возвращение», но членам жюри новое звучание не понравилось.

Сергей Соседов, например, заявил, что песня «Леха»слишком «прилизана» и не отображает сегодняшнего состояния Апиной. Лера Кудрявцева и Стас Пьеха отметили, что старая версия композиции намного лучше, чем та, что Алена представила перед судьями.

Апиной не понравились оценки, и певица устроила разборки. «У меня только один вопрос: мы что судим? Мы судим аранжировку? Мы судим артиста? Мы судим выступление? Мы судим режиссуру?» — спросила она у судей.

Члены жюри ответили ей, что они судят все в совокупности, но ни в коем случае не саму Алену Апину. Артистка подчеркнула, что она не обижается на жюри, но хочет понять, как ей выступать в следующий раз.