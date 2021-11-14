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Эксперты стали все чаще называть Китай первой экономикой мира

Источник:
Le Figaro
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Фото: user:kallgan / CC-BY-SA-3.0

Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен назвал Китай «первой экономикой мира по паритету покупательной способности» (ППС). Но по номинальному значению валового внутреннего продукта (ВВП) в долларах лидирует все же США, пишет французское издание Le Figaro.

«Фактически происходит гонка за мировое лидерство, то, что называется ловушкой Фукидида, то есть когда держава номер один видит приближающуюся державу номер два и не соглашается с этим, а держава номер два уже представляет себя на месте державы номер один», — приводит издание слова Раффарена.

Экс-премьер Франции прав: с 2017 года Китай стал первой экономикой планеты «по паритету покупательной способности». Этот показатель точнее уровня ВВП, поскольку он учитывает курс конвертации валюты. В провинциальном городке Китая на один доллар можно купить несравненно больше, чем в центре Нью-Йорка.

Различия в показателях ППС и ВВП могут быть огромными. Так, например, Россия, будучи одиннадцатой экономикой мира по номинальному значению ВВП в долларовом выражении, находится на шестой позиции по ППС, отмечает Le Figaro.

Но даже, если учитывать уровень ВВП, Китай демонстрирует внушительную динамику. «Большинство экспертов считают, что Китайская Народная Республика может обогнать США по этому показателю к 2030 году. Зато с учетом численности китайского населения, американцы индивидуально и в среднем все еще намного богаче китайцев», — заключает Le Figaro.

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