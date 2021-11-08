Илон Маск доверил продажу своих акций пользователям Twitter

Самый богатый человек планеты Илон Маск объявил голосование в Twitter о продаже 10% своих акций Tesla. По его словам, он последует результатам опроса вне зависимости от его результата.

«В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?»,— написал Маск.

К понедельнику большинство участников опроса поддержали идею продажи акций — за такой вариант проголосовало почти 58% пользователей. Маск уточнил, что продажа акций — единственный для него способ платить налоги, так как он нигде не получает зарплату или бонусы.

Илон Маск занимает первое место в рейтингах богатейших людей планеты Forbes и Bloomberg. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск владеет 22,4% акций Tesla, его состояние оценивается в 338 миллиардов долларов.