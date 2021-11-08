Хореограф группы Тутберидзе назвал халтурящую фигуристку

Чемпионка Европы Алена Косторная халтурит на тренировках, заявил один из ее тренеров, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Косторная, в прошлом сезоне уходившая от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, но вернувшаяся, заняла третье место на Гран-при в Канаде, после чего поблагодарила тренеров в Instagram.

«Алена выложила очень добрый, душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это еще больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в Instagram, а в тренировочном процессе… Нам не нужна от нее благодарность, наша задача — помочь ей достичь ее максимума. И когда у нас это получится — она покажет себя во всей красе. На данный момент это не ее максимум, я думаю, что все это понимают», — сказал Глейхенгауз в интервью ТАСС.

По его словам, Косторная, хотя и приходит практически на все тренировки, халтурит. Количество ее прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе.

«Люди все разные, не все мы можем каждый день делать одно и то же и отключать свои эмоции, работать на повторение. Делать одно и то же, одно и то же — в этом и есть сложность нашего спорта», — отметил Глейхенгауз.

Он добавил, что Косторной надо катать два тройных акселя в произвольной программе, чтобы бороться за первые места. «Компоненты просели из-за того, что она не до конца доделывает хореографию, связки. Не в полную силу все это делает по причине того, что понимает, что больше сил она потратить не может, чтобы уверенно доехать до конца программы и делать прыжки», — объяснил специалист.