Власти нашли способ сдержать рост цен на мясо

Минсельхоз России предложил отменить пошлину на ввоз замороженной говядины и свинины для стабилизации цен на мясо на внутреннем рынке, говорится в письме ведомства, направленном в аппарат правительства.

Поскольку ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций, с октября импортеры говядины лишились возможности получать скидку на пошлину, которая теперь составляет минимум 15%. Без нее продукция подорожает для РФ почти на 4% в сравнении со стоимостью на импорт из дальнего зарубежья, приводят «Известия» аргументы Минсельхоза.

В ведомстве считают, что нулевая пошлина увеличит предложение на рынке и сдержит рост стоимости говядины и содержащих ее продуктов.

Кроме того, России может не хватить собственных ресурсов для обеспечения потребностей в свинине, так как в сентябре ее производство сократилось из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС), указывается в письме. Если пошлину на свинину обнулить, то РФ может получить импортную продукцию по ценам, сопоставимым с отечественными.