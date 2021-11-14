Американские ученые обнаружили «гены зомби» у человека

Ученые из Иллинойского университета в Чикаго обнаружили гены, которые сохраняют активность в течение 24 часов после смерти человека. К счастью, оказалось, что это были не гены мозга, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Ученые выяснили, меняется ли активность генов после смерти человека. «Ряд генов действительно переставал работать в течение нескольких часов после смерти, это происходило в нервных клетках, отвечающих за сложные задачи, такие как память и мышление. Это, по крайней мере, избавляет от опасений по поводу того, что после смерти мозга люди все еще могут что-то воспринимать», — отмечает издание.

Но 80% генов удивительным образом сохраняли свою активность в течение 24 часов. Это были именно те гены, которые необходимы клеткам для их повседневной работы и поэтому их называются «генами домашнего хозяйства», говорится в исследовании.

При этом наиболее странным образом реагировали глиальные клетки, которые очищают мозг после повреждений, например, при падении уровня кислорода или после инсульта. «Эти клетки хотят избавиться от мертвой ткани в мозге, не понимая, что поражено все тело», — отметил судмедэксперт Штефан Боллигер из Цюрихского университета.

По словам судмедэксперта Клаас Бушманна из университетской клиники Шлезвиг-Гольштейн, смерть происходит поэтапно. «Мозг наиболее чувствителен и получает необратимые повреждения через три-пять минут. Другие органы сопротивляются дольше, и это объясняет, почему у трупов в течение многих часов могут наблюдаться странные реакции», — пояснил он.