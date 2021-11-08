Медведи в Красноярском крае сняли о себе видео

Медведь в Саяно-Шушенском заповеднике Красноярского края поменял ракурс съемки фотоловушки, благодаря коррективам камера сняла как ловко медвежонок лазает по дереву, сообщает пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский».

Медведи в Саяно-Шушенском заповеднике чаще других животных, обнаружив фотоловушку, пытаются ее понюхать, потрогать лапой, «попробовать на зуб», сорвать с места, разобрать.

На видео зверь словно специально поправляет камеру, чтобы в объектив попали кадры из жизни медвежьего семейства: медвежонок ловко и быстро залазит на дерево, бросая сверху ветки, а затем спускается на землю, медведица в это время стоя на двух лапах трется о ствол. Медведи хорошо лазают по деревьям, особенно молодые, к старости они это делают неохотно.

Эти животные часто трутся о деревья, большинство специалистов-медвежатников связывают такое поведение с обозначением границ своего индивидуального участка, но некоторые исследователи склоняются к версии, что так медведи пытаются засмолить шерсть, чтобы защититься от гнуса и избавиться от блох и клещей.

Численность бурого медведя в заповеднике стабильна. По экспертной оценке, она составляет 250 особей. Медведи регулярно регистрируются фотоловушками, сотрудники заповедника нередко рассказывают о визуальных встречах с этими хищниками.