Сибирский регион оказался в лидерах по доступности жилья в аренду

Исследователи составили рейтинг российских регионов по доступности жилья в аренду, наиболее высокие строчки из сибирских регионов заняли Кузбасс, Красноярский край и Иркутская область.

В 2021 году 45% семей с двумя детьми в России могут снять типовую двухкомнатную квартиру, до пандемии этот показатель приближался к 40%, выяснили аналитики РИА Новости.

Для расчета рейтинга предполагалось, что не более 70% семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2021 год индивидуально для каждого субъекта федерации.

Наиболее доступным оказалось съемное жилье в Ямало-Ненецком округе и на Чукотке. Кузбасс занял в рейтинге шестое место, Красноярский край и Иркутская область — 11 и 12 места соответственно.

Ниже всех из сибирских регионов, на 74 месте, оказался Алтайский край. Наименее доступное жилье в стране — в Крыму, Севастополе, Кабардино-Балкарии и Чечне.