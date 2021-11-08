«ГрОб» голосами известных музыкантов: кто перепел Летова

Группа «Гражданская оборона», которую создал Егор Летов, 8 ноября празднует день рождения. Со дня ее основания прошло 37 лет. Песни Летова до сих пор помнят, любят и поют как начинающие, так и популярные музыканты.

Рок-группа «Гражданская оборона» была основана 7-8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым. Музыка на начальном этапе представляла из себя панк-рок и пост-панк с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на протяжении всего творчества, к концу 1980-х эволюционировала в авангардный нойз-рок с элементами хардкора, а с 1990-х двинулась в сторону психоделического рока и шугейза.

Группа распалась в 2008 году после смерти Егора Летова. Начиная с 2010 года для дальнейшей работы над изданием материалов, посвященных жизни и творчеству Егора Летова и «Гражданской обороны», был создан фонд «Сияние». Учредителями фонда стали наследники и друзья Егора Летова: Сергей Летов, Наталья Чумакова, Сергей Попков, Алексей Коблов, Александр Валединский.

Песни «Гражданской обороны» поют известные музыканты и начинающие исполнители. Среди популярных артистов каверы исполняли Noize MC, Найк Борзов, Гречка, Слава КПСС, «Ленинград» и другие. В 2019 году вышел трибьют Егора Летова «Без меня», куда вошло больше 20 песен.

«Все идет по плану»

Текст песни «Все идет по плану» в вышедшей в 2003 году книге стихов Егора Летова датирован 1986 годом. Летов вспоминал, что хотел написать песню от имени «простого советского» «спившегося усталого человека, совершенно опустившегося, который пришел домой, от него жена ушла, что-то еще…».

Песня должна была представлять собой поток сознания — что этот человек видит, пока пьет и смотрит программу новостей Центрального телевидения, и что он при этом думает. Летов сам включил телевизор и стал записывать все, что видит. В итоге получилось более 20 куплетов, из которых были отобраны наиболее интересные.

«Про дурачка»

Песня родилась «из обрывочных образов, словосочетаний и строк», записанных в полубессознательном состоянии, сообщается на официальном сайте «ГО». Связующим звеном в песне стало переработанный старинный русский заговор на смерть: «Ходит покойничек по кругу, ищет покойничек мертвее себя». У Летова в припевах дурачок ходит по лесу, по миру, по небу и опять по лесу, ища кого-нибудь глупее себя.

Брат Егора Сергей Летов утверждал, что песня навеяна прогулками по березовым рощам вокруг Чкаловского поселка в их родном Омске с заходами на кладбище, где похоронена их мать. «"Дурачок по лесу" — это он, конечно, о себе пишет», — говорил Летов в интервью программы «Содержание» на Финам FM.

«Вселенская большая любовь»

В песне «Вселенская большая любовь», вышедшей в альбоме 2004 года «Долгая счастливая жизнь», есть строчка «на смертельной истребительной дороге все на север». Она отсылает слушателя к роману Ганса Эриха Носсака «Спираль».

«Тем, кто читал, должно быть очень понятно, что имелось в виду. Я давно хотел его обыграть в какой-нибудь песне, а здесь вышло само собой, просто как озарение», — говорил об этой строчке сам Летов, отвечая на вопросы поклонников.

«Моя оборона»

В 1990 году Егор Летов называл песню «Моя оборона» одним из «лучших и настоящих» своих произведений, ставя в один ряд с композицией «Все как у людей». Достоверно неизвестно, какой именно смысл вкладывал в эту песню автор. Но уже после его смерти, брат Егора Сергей в интервью Александру Липницкому на радио «Финам ФМ» высказал свою версию трактовки композиции.

Сергей Летов рассказал, что в детстве они с братом любили играть в войну. У них было большое количество игрушек, рассортированных в зависимости от материала, из которого они были изготовлены. Из этих игрушек создавались армии, именуемые «пластмассовыми», «резиновыми», «плюшевыми». Фраза «пластмассовый мир победил» в трактовке Сергея Летова означала победу армии пластмассовых игрушек.

«Все как у людей»

«Все как у людей» – песня группы «Гражданская оборона» из альбома «Здорово и вечно». Премьера композиции состоялась в 1989 году. В оригинале инструментальная кода композиции звучит около десяти минут.

«К сожалению, ее концовку пришлось значительно урезать во имя цельности общего впечатления от всего альбома. На самом деле, она продолжается еще минут десять – при мерном, зловещем и ликующем нарастании интенсивности. Я надеюсь, что когда-нибудь вставлю ее куда-нибудь полностью», — приведены слова музыканта на сайте «ГрОб хроники».