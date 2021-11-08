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Ученые нашли орхидеи на заполярном плато Путорана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Заповедники Таймыра

Ученые на плато Путорана на севере Красноярского края обнаружили ранее необнаруженные там растения, сообщает пресс-служба объединенной дирекции заповедников Таймыра.

Ученые исследовали берега озера Накомякен. Он находится в котловине и защищено от северных ветров, в лесном поясе богат и травяной покров, и кустарники, часто встречаются ельники и березы. В долине реки Тонель широко распространены уникальные для территории плато болота. Это – крупнобугристые торфяники, примерно, как западносибирские, с буграми высотой до 4-5 метров, окруженные болотами и озерками, заросшими различными водными растениями.

«Нас поразило то, что мы выявили много видов, вообще ранее не встречавшихся в Путоранах или очень редких для этих мест. Например, есть такое растение – таволга, он же – лабазник. Таволга была впервые зафиксирована на юго-западе, в бассейне Енисея, и около Норильска, на плато ее не находили. А в этом месте она многочисленна, образует густые заросли на полянах», — рассказала главного научного сотрудника «Заповедники Таймыра» Елена Поспелова.

Как попасть на плато Путорана

В этом месте много высокотравья, что тоже не характерно для Путоран. Есть склоны, на которых верхний ярус создают заросли пиона, а нижний ярус – сплошная костяника, раньше она единично отмечалась всего в одной точке.

«Кроме того, мы нашли еще один вид орхидей, который не был отмечен в Путоранах и вообще на Севере – это тайник сердцевидный. Имеющиеся фотографии и гербарий подтвердили наше первоначальное определение», — отметила ботаник.

По ее словам, возможно, все это можно объяснить особым микроклиматом локальной территории. Это – настоящий оазис на плато Путорана. Там хорошо бы сделать микрозаказник или обеспечить еще какой-нибудь режим особой охраны, что сможет обеспечить безопасное существование этого уникального уголка нетипичной для этих мест природы.

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