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«Обнуление» QR-кодов оказалось ошибкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Сертификаты о вакцинации от коронавируса будут по-прежнему действительны в течение года, сообщила пресс-служба Минцифры.

Граждане России утром в понедельник обнаружили, что срок действия сертификатов против COVID-19 и QR-кодов сократился с года до шести месяцев. Это произошло после введения новой формы COVID-сертификата. 

«QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», — говорится в совместном заявлении Минздрава и Минцифры.

Ошибка произошла в связи с техническими работами, которые проводились на портале. Сейчас он работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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