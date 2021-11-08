«Обнуление» QR-кодов оказалось ошибкой

Сертификаты о вакцинации от коронавируса будут по-прежнему действительны в течение года, сообщила пресс-служба Минцифры.

Граждане России утром в понедельник обнаружили, что срок действия сертификатов против COVID-19 и QR-кодов сократился с года до шести месяцев. Это произошло после введения новой формы COVID-сертификата.

«QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», — говорится в совместном заявлении Минздрава и Минцифры.

Ошибка произошла в связи с техническими работами, которые проводились на портале. Сейчас он работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.