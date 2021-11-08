Морозы до 25 градусов ожидаются в Забайкалье

Морозы до 25 градусов ночью и до 5 градусов днем ожидаются на неделе в Забайкальском крае, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

Во вторник преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура ночью 8-13 градусов, при прояснении 18-23 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, местами 0-5 градусов мороза.

В среду преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днeм порывы 15-18 метров в секунду. Температура ночью 5-10 градусов, местами 13-18 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, при облачности 0-5 градусов мороза.

В четверг преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, в отдельных районах 8-13 метров в секунду. Температура ночью 11-16 градусов мороза, местами 20-25 градусов, по юго-восточным, восточным районам до 6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, при облачности 2-7 градусов мороза.