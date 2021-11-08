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Три машины столкнулись в Новосибирске. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Три машины столкнулись на улице Никитина в час пик в Новосибирске, сообщает Муниципально-аварийная служба.

В понедельник 09.00 на улице Никитина, 144, рядом с остановкой общественного транспорта «Аграрный университет» произошло столкновение трех автомобилей, есть пострадавшие. По указанному адресу выехал экипаж спасателей.

Прибыв на место происшествия, спасатели провели разведку, сбор информации о пострадавших. Выяснилось, что столкнулись автомобили марки Hyundai Santa Fe, Nissan Liberty и «ВАЗ-2107». Двое пострадавших из «Жигулей» были деблокированы из автомобиля до приезда спасателей.



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