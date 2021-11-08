Китай сделал ставку на устрашение и сдерживание

Китай не стремится к войне, но всячески к ней готовится, наращивая вооружения по рецептам холодной войны, считает немецкий эксперт по международной политике Александр Гёрлах.

Китай имеет масштабные геополитические амбиции, отметил политолог в интервью каналу телеканалу Welt. По его словам, китайские власти, в частности, пообещали своим гражданам, что Тайвань, который сейчас является независимым государством, еще при их жизни войдет в состав страны.

«Я придерживаюсь мнения, что Китай на самом деле не хочет войны и делает ставку на то, что весь остальной мир покорно это снесет и спасует, с одной стороны, из страха перед модернизированной китайской армией, с другой стороны, потому что никто не хочет потерять колоссальный китайский рынок», — отметил Гёрлах.

Политолог считает, что «Китай вообще-то не хотел эскалации, но он готовит все для нее по рецептам холодной войны, включая наращивание вооружений, чтобы держать весь остальной мир в узде».