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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

QR-коды предложили ввести в общепите Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим нерабочих дней в Новосибирской области окончен, но ограничения, связанные с QR-кодами и закрытием заведений, продолжают действовать, кроме того, планируется расширить список организаций, куда нельзя попасть без кода.

«С сегодняшнего дня, с 8 ноября, начинается полноценная рабочая неделя. И работаем мы в рамках обычного, традиционного регламента. Пандемия продолжается, несмотря на то, что выходные, нерабочие дни завершены, но все ограничения, которые были приняты ранее, продолжают действовать», — цитирует пресс-служба губернатора и правительства главу региона Андрея Травникова.

Глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов предложил ужесточить ограничительные меры: ввести систему QR-кодов в заведениях общепита, учреждениях, проводящих массовые мероприятия, например, «Экспоцентре».

Также готовятся предложения по расширению списка профессий, подлежащих обязательной вакцинации, — туда предлагается добавить работников служб доставки товаров, гостиниц, общежитий, хостелов.

Губернатор поручил рассмотреть предложения Роспотребнадзора в ближайшее время на заседаниях оперштаба и правительства региона.

С 30 октября в Новосибирской области приостановлено посещение аквапарков, павильонов зоопарка. Заведения общепита закрыты с 23.00 до 6 часов утра. По QR-кодам работают театры, кинотеатры, спортивные мероприятия, детские развлекательные центры, аттракционы.

Тема: Коронакризис
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