Лобода рассказала о веселящем пункте в райдере

Певица Светлана Лобода рассказала о самых главных и постоянных пунктах в своем райдере, и призналась, что требование носков вызывает смех у организаторов концертов.

«Мы все время требуем носки, у нас большая команда. Все организаторы смеются с этого пункта, но так повелось. Они должны быть Falke, потому что я люблю эту фирму», — рассказала Лобода в интервью Маше Ефросининой.

Кроме носков, обязательные пункты райдера — увлажнитель воздуха, черный и зеленый чай. Певица рассказала, что перед выступлением выпивает чашку черного чая, а после концерта пьет мятный, который обладает успокаивающим эффектом.