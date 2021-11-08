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Лобода рассказала о веселящем пункте в райдере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lobodaofficial, instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода рассказала о самых главных и постоянных пунктах в своем райдере, и призналась, что требование носков вызывает смех у организаторов концертов.

«Мы все время требуем носки, у нас большая команда. Все организаторы смеются с этого пункта, но так повелось. Они должны быть Falke, потому что я люблю эту фирму», — рассказала Лобода в интервью Маше Ефросининой.

Кроме носков, обязательные пункты райдера — увлажнитель воздуха, черный и зеленый чай. Певица рассказала, что перед выступлением выпивает чашку черного чая, а после концерта пьет мятный, который обладает успокаивающим эффектом.

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