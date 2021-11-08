Самый длинный новосибирский путепровод закрыли на ремонт

Движение по путепроводу через железную дорогу Новосибирск—Омск в Коченевском районе Новосибирской области приостановили с 7 по 14 ноября из-за выявленных дефектов конструкции, допущенных при строительстве, сообщает Территориальное управление автомобильных дорог региона (ТУАД) в Instagram.

«По результату комиссионного осмотра путепровода были выявлены недостатки и нарушения предыдущей подрядной организацией АО «Сибмост». Одним из выявленных недостатков было смещение сегментных опорных частей и отсутствие необходимого зазора для температурного перемещения в деформационном шве над опорой №1», — говорится в сообщении.



Для исправления положения опорных частей нужно поднять металлическое пролетное строение многотонными домкратами. В этот период в полностью закрыли движение по мосту сроком на неделю с 7 по 14 ноября. Движение транспорта организуют через железнодорожный переезд, расположенный с западной стороны поселка Коченево.



