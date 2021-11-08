Фильм «Не время умирать» появится в Сети раньше обычного

Фото: © кадр из фильма «Не время умирать»

Фильм «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда выйдет в онлайн-кинотеатрах 9 ноября.

Боевик появится на Amazon Prime, Apple TV+, Vudu и других сервисах. Ожидается, что тогда же состоится релиз и в российских сервисах.

Обычно кинотеатральные релизы появляются в Сети после завершения проката, но «Не время умирать» также продолжат показывать на больших экранах.

В новой бондиане герой оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.