НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Не время умирать» появится в Сети раньше обычного

Источник:
Sibnet.ru
312 1
Фото: © кадр из фильма «Не время умирать»

Фильм «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда выйдет в онлайн-кинотеатрах 9 ноября.

Боевик появится на Amazon Prime, Apple TV+, Vudu и других сервисах. Ожидается, что тогда же состоится релиз и в российских сервисах.

Обычно кинотеатральные релизы появляются в Сети после завершения проката, но «Не время умирать» также продолжат показывать на больших экранах.

В новой бондиане герой оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Еще по теме
Дуэйн Джонсон посмеялся над просьбой Дизеля вернуться в «Форсаж»
Исторический детектив «Воскресенский» покажут на Первом канале
Сериал «Седьмая симфония» выходит на канале «Россия»
Вышел анимационный сериал «Аркейн» по игре League of Legends
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирский регион оказался в лидерах по доступности жилья в аренду
Ученые нашли орхидеи на заполярном плато Путорана
Морозы до 25 градусов ожидаются в Забайкалье
Три машины столкнулись в Новосибирске. ФОТО
Самое популярное
Путин подтвердил финальные испытания «неотвратимого оружия»
Древнее внеземное стекло нашли в пустыне
Российские военные «взяли на прицел» корабль США Mount Whitney
Жириновский предложил уроки секса в школах
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Uynachalnica

Может остановить беспредел, когда четверо нападают на одного, да еще и с ребенком?

Gunja

Теперь примут закон об оскорблении чувств жителей кавказа? Скоро обычным людям, от оскорбленных всякого...

Disobedient

Почуял значит. Что борьбой с последствием можно и до причин добраться. Помнит с кого этот этнический...

pepelmetal

А Кадыров сажать жителей Кавказа начать не хочет, а не просто пальчиком грозить!?
Sibnet.Ru