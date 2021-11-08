Дуэйн Джонсон посмеялся над просьбой Дизеля вернуться в «Форсаж»

Актер Вин Дизель публично обратился к Дуэйну Джонсону с просьбой завершить историю «Форсажа», но тот не воспринял слова коллеги всерьез.

«Мой младший брат Дуэйн... время пришло. Мир ждет финала 10-й части. <…> Наследие ждет. <…> Я поклялся, что мы сделает лучший финал! Я говорю это из любви ... но вы (Джонсон) должны появиться, не оставляйте франшизу без дела, вы должны сыграть очень важную роль. Никто другой не может сыграть Хоббса. Я надеюсь, что вы окажетесь на высоте и исполните свое предназначение», — написал Дизель в Instagram.

Дуэйн Джонсон ответил ему в комментарии изданию Hollywood Reporter. «Я смеялся и смеялся сильно. Я думаю, что все посмеялись над этим», — цитирует актера издание.

Дуэйн Джонсон снимался в «Форсаже» с пятого по восьмую части включительно. Он исполнил роль агента ФБР Люка Хоббса. После восьмого фильма его персонаж получил спин-офф, а в девятой части «Форсажа» герои обошлись без его участия.

Во время съемок у Дизеля и Джонсона возникали разногласия и конфликты. Но официально не сообщалось, по какой причине персонажа вывели из основных фильмов франшизы. По сообщению создателей «Форсажа», 10-й фильм станет финальным и будет разбит на две части.