СК проверит очередную аварию на единственной ТЭЦ в Яровом

Следователи и прокуроры проводят проверки из-за очередной аварии на единственной ТЭЦ в городе Яровом в Алтайском крае, жители города зимуют в холодных квартирах.

Из-за аварии на единственной в Яровом ТЭЦ работает один из четырех котлов. Его мощности не хватает для поддержания тепла в квартирах 18 тысяч жителей города. Температура в помещениях социально значимых объектов составляет 18-21 градус тепла, в многоквартирных домах — плюс17-20 градусов.

Следствие установит обстоятельства, из-за которых город не был подготовлен к отопительному сезону, а также проверит в действиях должностных лиц предприятия «Яровская топливно-энергетическая компания» наличие признаков преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) при организации ремонта и эксплуатации котлов, а также закупке угля.

Прокурор внес представления главе Ярового. В отношении руководителя теплоснабжающего предприятия возбуждено дело по статье 7.23 КоАП (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

«В город направят тепловые пушки и другие средства, необходимые для обогрева социальных объектов и, в случае, необходимости, части жилого фонда. "Сибирская генерирующая компания" сформировала группу специалистов, которая в ближайшее время выдвинется в Яровое для участия в ремонте котлов ТЭЦ. Теплоснабжение в Яровом стабилизируется в ближайшее время», — говорится в сообщении правительства Алтайского края.