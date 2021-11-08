Исторический детектив «Воскресенский» покажут на Первом канале

Сериал «Воскресенский» стартует на Первом канале с понедельника, 8 ноября. Исторический детектив расскажет о хирурге, который расследует преступления в дореволюционном Петербурге.

Сюжет разворачивается в Санкт-Петербуре 1912 года. 40-летний профессор медицины Аркадий Воскресенский и его помощник, врач Иван Фогель помогают столичной полиции раскрывать зловещие преступления.

В роли экстравагантного профессора медицины выступит Юрий Колокольников. Другие роли исполнили Ольга Арнтгольц, Владимир Епифанцев, Антон Хабаров, Вильма Кутавичюте, Максим Лагашкин и другие. Режиссер фильма — Дмитрий Петрунь («Медсестра», «Операция «Валькирия», «Фаина»).

Интересные детали

Подобрать квартиру Воскресенского получилось не сразу. Но на нужные даты получили разрешение на съемку в особняке дворцового типа — его и превратили в жилище доктора.

Персонаж Колокольникова постоянно ходит с тростью, в которой спрятан кинжал. По образцам начала XIX века на заказ изготовили и набор инструментов профессора. Прочие хирургические атрибуты одолжили на «Ленфильме».

На многих экипажах, занятых в погонях «Воскресенского», ездят не только артисты: в них катают туристов на Дворцовой площади. Из всех актеров самая опасная поездка в карете выпала Владимиру Епифанцеву, сыгравшему одного из преступников. Епифанцев без дублера снимался в огромной сцене погони на конном экипаже, начавшейся в Петербурге и продолжившейся за городом.

Премьера сериала «Воскресенский» — 8 ноября в 21.30 на Первом канале.