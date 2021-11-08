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Красноярские власти продлили систему QR-кодов на неопределенный срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Красноярского края

Правительство Красноярского края продлило систему QR-код на входе в общественные организации на неопределенный срок, сообщается на сайте.

Согласно изменениям в указе о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок до улучшения эпидемиологической обстановки.

Также в указе прописан запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания за исключением обслуживания навынос детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.

В Красноярском крае сложная обстановка. В регионе ежедневно заболевает коронавирусом около 600-700 человек.  

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