Пассажир обстрелял таксиста в Новосибирске

Пассажир поссорился с таксистом и обстрелял его из травматического пистолета на улице Пархоменко в Новосибирске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, конфликт на Пархоменко произошел поздним вечером в воскресенье. Между водителем такси и пассажиром возник конфликт «на бытовой почве».

В результате пассажир дважды выстрелил в таксиста, предварительно, из травматического пистолета. Водителя доставили в больницу на «скорой», а стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция ищет виновника инцидента.