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Пассажир обстрелял таксиста в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пассажир поссорился с таксистом и обстрелял его из травматического пистолета на улице Пархоменко в Новосибирске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, конфликт на Пархоменко произошел поздним вечером в воскресенье. Между водителем такси и пассажиром возник конфликт «на бытовой почве».

В результате пассажир дважды выстрелил в таксиста, предварительно, из травматического пистолета. Водителя доставили в больницу на «скорой», а стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция ищет виновника инцидента.

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