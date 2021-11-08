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Сериал «Седьмая симфония» выходит на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Премьера исторической драмы «Седьмая симфония» состоится на канале «Россия» в понедельник, 8 ноября. Сериал расскажет о жизни и творчестве во времена Великой Отечественной войны.

Сюжет

Действие сериала развернется в Ленинграде в 1942 году. После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание — исполнить в осажденном городе Седьмую симфонию Шостаковича.

Это кажется невозможным. От оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив!».

В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу (Алексей Гуськов) откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серегин (Алексей Кравченко). Но еще до этого приказа судьба лейтенанта Серегина, потерявшего всю семью во время налета, пересекается с судьбой Элиасберга: именно Серегин руководит задержанием и арестом жены дирижера.

Несмотря на взаимное недоверие и полное неприятие друг друга, дирижер и лейтенант должны совершить невозможное: вместе найти в блокадном городе недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии. В фильме переплелись судьбы ленинградцев и защитников города, всех, кто сражался с врагом во имя любви и надежды.

Съемки

Главные роли в сериале исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Янина Студилина, Борис Смолкин и Игорь Ясулович. Режиссер Александр Котт.

Репетиции оркестра радиокомитета проходили в знаменитом Доме Радио, откуда кроме зимы 1941-42 года шли трансляции живой музыки. И все время блокады отсюда звучали голоса радиожурналистов, писателей и поэтов. Одним из них был голос Ольги Федоровны Берггольц – поэтессы, которую назвали музой блокадного Ленинграда.

Музыка пронизывает весь проект: в каждой серии звучат фрагменты из Седьмой симфонии Шостаковича, а также произведений Баха и других композиторов. Специально для фильма композитор Юрий Потеенко написал оригинальную закадровую музыку, которая сопровождала главных героев на улицах блокадного города.

Сериал «Седьмая симфония» стартует 8 ноября в 21.20 на канале «Россия».

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