МИД России обвинил Украину в нарушении минских соглашений

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников в зоне конфликта в Донбассе нарушает минские соглашения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 6 ноября, в котором описан соответствующий инцидент. Захарова напомнила, что беспилотники в зоне конфликта в Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ.

«Киев нарушает минские договоренности. Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в "нормандском формате", не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное — надежду граждан Украины на мирную жизнь», — приводит ТАСС заявление Захаровой.

В оперативном отчете СММ ОБСЕ от 6 ноября сказано, что миссия при патрулировании в этот день видела, как военнослужащие ВСУ Украины стреляли в воздух, а также как серый беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, не принадлежавший СММ, пролетал на высоте 100-150 м над позициями ВСУ, а несколько позже — над патрулем миссии.

Наблюдатели также слышали и видели один взрыв боеприпаса примерно в 20-30 метрах к юго-востоку от своего местоположения. В СММ ОБСЕ отметили, что произошедшее стало угрозой для безопасности миссии.