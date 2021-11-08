Финансист назвал идеальные валюты для сбережения средств

Эффективный портфель, включающий и стабильные, и доходные валюты, позволит не только сберечь, но и приумножить средства, дал совет начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

В отличие от консервативного портфеля, включающего рубль, доллар и евро, эффективный задействует и другую валюту — потенциально более доходную на определенном отрезке времени. Из валют стран «Большой десятки» в него входят доллар США, канадский доллар и швейцарский франк, сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

«От группы валют Emerging Markets (EM) в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей», — сказал Шульгин.

Что касается южнокорейской воны и тайского бата, то первая валюта относится скорее к консервативной — она будет расти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ страны, но не слишком существенно. Второй предполагает спекулятивный компонент: Таиланд готовится открыться для вакцинированных туристов, что может неплохо поднять его экономику.