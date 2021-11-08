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Шойгу назвал цель присутствия кораблей НАТО в Черном море

Источник:
«Россия-1»
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Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Корабли с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран, заходящие в Черное море пытаются проверить защиту Черноморского побережья и юга России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в любой момент возможны любые провокации, как это было не с британским эсминцем Defender в июне этого года. «Это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны», — пояснил министр.

«Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», — добавил Шойгу.

Сейчас в Черном море находятся два корабля ВМС США — командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, за действиями которых следят силы и средства Черноморского флота.

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