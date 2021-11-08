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Россиянам выдадут новый сертификат вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни начнут выдавать с 8 ноября, соответствующий приказ Минздрава вступает в силу.

Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. При желании граждане могут получить новый сертификат на бумажном носителе, однако для этого потребуется самостоятельно обратиться в МФЦ.

Новый сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к процедуре. Кроме того, в документе предусмотрено место для QR-кода.

Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года.

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