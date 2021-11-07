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Вышел анимационный сериал «Аркейн» по игре League of Legends

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Премьера анимационного сериала «Аркейн» по мотивам игры League of Legends состоялась 7 ноября — аниме стало доступно на платформе Netflix.

Первый сезон «Аркейн» поделен на три акта по три серии, пока зрителям доступен только стартовый акт. Премьеры остальных частей от компании Riot Games и французской студии Fortiche Production состоятся 14 и 21 ноября.

Сериал рассказывает о противостоянии двух городов — Пилтовера и Зауна. Жители первого наслаждаются роскошной жизнью, тогда как обитатели второго пытаются выжить в токсичных трущобах.

Главными героинями сериала стали сестры Джинкс и Вай. При этом «Аркейн» также раскрывает и другие истории некоторых чемпионов League of Legends, доступных игрокам многопользовательской игры.

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