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NASA оценило роль российских «Союзов» в покорении космоса

Источник:
РИА Новости
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NASA способствует полетам американских астронавтов на российских «Союзах» и российских космонавтов на американских кораблях Crew, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что американские астронавты продолжат полеты на российских космических кораблях «Союз», в обмен российские космонавты полетят на американских кораблях. По словам Рогозина, российская сторона обсуждала возможность перекрестных полетов с NASA.

«В течение длительного периода мы пытаемся сделать так, чтобы космонавт оказался на кораблях Crew, а астронавт — на российском "Союзе"», —приводим РИА Новости слова Монталбано.

США приостановили собственные пилотируемые полеты в 2011 году после окончания полетов «Шаттлов». С тех пор доставку американских астронавтов на МКС за плату осуществлял Роскосмос.

Вашингтон неоднократно выражал недовольство существующей зависимостью от России в своей космической деятельности и в 2020 году после успешного тестового полета Crew Dragon объявил о возобновлении собственной пилотируемой программы.

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