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Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в регионах Сибири

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Потепление принесет неблагоприятную погоду в Кемеровскую область в Алтайский край с сильной гололедицей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Кемеровской области ожидается мокрый снег, гололедные явления и ветер до 20 метров в секунду, а в Алтайском крае — сильная гололедица», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра.

По его словам, «связано это с тем, что там будет заметно меняться температура». «Там сейчас температура повышается. В Кемеровской области температура днем будет около нулевой отметки уже в воскресенье», — сказал Вильфанд.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в данных регионах. Отмечается, что в Алтайском крае предупреждение действует до 23 часов 7 ноября, в Кемеровской области — до 2 часов 8 ноября.

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