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Врачи предупредили о ложном обморожении у больных COVID-19

Источник:
«Известия»
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Врачи связали симптом «ковидных пальцев» у больных COVID-19, напоминающий обморожение, с группой заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление разных сосудов организма, сообщила замглавного врача КДЦ «Медси» Мария Петина.

Симптом «ковидных пальцев» обычно встречается у детей и подростков. При этом она подчеркнула, что в последнее время он все чаще проявляется и у представителей более старшей возрастной группы, приводят «Известия» слова врача.

Петина отметила, что в основе развития «ложного обморожения» лежит не только реакция иммунной системы, при которой антитело ошибочно атакует клетки кожи, но и дисфункция клеток, которые выстилают внутреннюю оболочку сосудов.

Врач предупредила, что такое проявление может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме, так как именно этой дисфункцией определяется частота тромбозов, а также высокий риск осложнений для людей с сердечно-сосудистой патологией.

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