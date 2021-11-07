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США предупредили союзников об угрозе новой войны в Донбассе

Источник:
ТАСС
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

США по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, Германию, Францию и Великобританию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе, пишут западные СМИ.

США обратились в Европейскую службу внешних связей и в МИД ФРГ, Франции и Соединенного Королевства. Американская сторона указала на якобы высокую концентрацию российских войск у границы с Украиной и связанный с этим потенциал обострения ситуации, приводит ТАСС материал Sddeutsche Zeitung.

При этом во время встречи с и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель президент США Джо Байден потребовал от Берлина усилить давление на Россию, используя газопровод «Северный поток — 2». США ожидают, что немецкие власти остановят, либо как минимум пересмотрят продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода.

Sddeutsche Zeitung отмечает, что в ведомстве федерального канцлера недовольны действиями России в ситуации вокруг Украины. «Поведение в Москве испытывает на прочность терпение Берлина», — сказали источники издания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.

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korvinsS

Да не парься максимка это уже конвульсии твоей обожаемой Америки а они могут долго продолжатся.

Uynachalnica

Не разыгрывать надо, а выдавать на руки по 1000, все и подтянуться, некоторые и ежедневно будут приходить,...

Алекс555

Мажет и Аляску таким способом присоединить к России.

ifhbrjd

И ни слова о зарплате! Вакансии с зарплатой 15 тыс. в месяц - завались, но народ уже не дурак.
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