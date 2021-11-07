Судебные приставы принудительно взыщут штраф с Telegram

Судебные приставы начали принудительно взыскивать с Telegram штрафы на общую сумму в 5 миллионов рублей за отказ компании удалить запрещенную информацию по решению суда, говорится в документах Федеральной службы судебных приставов.

Приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. На основании каждого из них на Telegram был наложен штраф в 2,5 миллиона рублей, так

как он был признан виновным по статье КоАП РФ «Отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации».

Мессенджер Telegram ранее был оштрафован на 35 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. В законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 миллиона рублей, сроки их добровольного погашения истекли 24 октября и 7 ноября 2021 года, приводит ТАСС документы.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним.