Кадыров выступил против нападок на жителей Кавказа в Сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал остановить необоснованные нападки на жителей Кавказа в интернете.

Такое заявление Кадыров сделал комментируя последние инциденты с применением насилия. В четверг несколько человек в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Все они оказались уроженцами одной из стран Закавказья, трое из них уже получили российское гражданство.

«Обращаюсь к Администрации президента РФ, Государственной Думе, правозащитникам и всем, кому не наплевать на будущее страны — эту тенденцию нужно остановить и не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, что несколько дней говорили о том, что подравшиеся в Ватутинках являются уроженцами республик Северного Кавказа, но ни одно СМИ после не извинилось за распространение недостоверной информации.

«Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие — все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров также назвал провокацией предложение закреплять ответственность за происшествия за главами регионов. «Это не решение проблемы, а ее наивное размазывание по регионам и структурам», — заявил он, отметив, что МВД, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет — федеральные структуры, а не региональные.