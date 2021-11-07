Премьер Баварии призвал скорее запустить «Северный поток — 2»

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал к скорейшему запуску трубопровода «Северный поток — 2», который, по его мнению, стал бы основой стабильных поставок газа в Германию холодной зимой.

«Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод "Северный поток — 2", чтобы привести в порядок цены на газ», — цитирует ТАСС Зёдера. «Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой», — отметил он.

По словам премьера Баварии, Германия выходит из угольной, атомной энергетики и страны все больше недостает ресурсов, «растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности».

«В связи с этим нам нужны газовые электростанции», — заявил Зёдер. «"Северный поток — 2" был бы просто надежной основой стабильного получения газа в Германии», — подытожил он.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать эксплуатацию трубопровода нужно его сертифицировать.