Милохин на «Ледниковом периоде» превзошел ожидания жюри

Выступление Дани Милохина и Евгении Медведевой на «Ледниковом периоде» произвело сильное впечатление на членов жюри, а главная судья Татьяна Тарасова даже закричала от восторга.

Милохин и Медведева показали стильный номер под песню «Uptown Funk» в исполнении Бруно Марса. Участники отлично отыграли номер актерски и выполнили сложные поддержки. Все это молодые люди делали на очень высокой скорости.

Жюри были поражены успехами пары, поставив им высшие оценки. Ведь некоторые элементы, которые показали Милохин и Медведева никто из участников «Ледникового периода» еще не осмелился выполнить.

«Смотрю: поднимает. На уровне плеч, я спокойна, потом так подсел, раз, и выжал ее. И ровненько, и хорошо, и не качался, и поставил. Боже мой! И крутились, и вертелись, и танцевали, и в диком темпе. В дичайшем. Кайфанули сами по-страшному, мы с ними кайфанули. Здорово!», — прокричала Тарасова, оценивая выступление Милохина и Медведевой.