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Telegram запустит платную функцию отключения рекламы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Telegram запустит платную подписку, которая будет скрывать рекламные сообщения, сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

«Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце», — написал он.

По словам Дурова, она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram. Он также уточнил, что авторы некоторых каналов также хотят отключать рекламные объявления.

Ранее Дуров анонсировал запуск рекламной платформы — сообщения публикуются в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты ограничены 160 символами. При этом основатель мессенджера пообещал, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются.

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