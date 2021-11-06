Windows 11 сломалась из-за сертификата

Пользователи Windows 11 столкнулись с отказом некоторых функций и системных приложений из-за истекшего сертификата.

Отмечается, что срок действия сертификата истек 31 октября. Microsoft подтвердила, что некоторые пользователи Windows 11 не смогут открывать такие приложения, как «Ножницы», использовать сенсорную клавиатуру или панель эмодзи.

Кроме этого, в новейшей операционной системе Microsoft не работают многие другие привычные функции. Компания уже приступила к подготовке экстренного патча, который призван исправить проблемы.

Пока пользователям предлагается обновление под номером KB4006746, которое необходимо устанавливать вручную. Оно восстанавливает работу сенсорной клавиатуры, голосового ввода, панели эмодзи. При этом некоторые функции все равно могут остаться заблокированными.