НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Windows 11 сломалась из-за сертификата

Источник:
The Verge
346 1
Фото: © Sibnet.ru

Пользователи Windows 11 столкнулись с отказом некоторых функций и системных приложений из-за истекшего сертификата.

Отмечается, что срок действия сертификата истек 31 октября. Microsoft подтвердила, что некоторые пользователи Windows 11 не смогут открывать такие приложения, как «Ножницы», использовать сенсорную клавиатуру или панель эмодзи.

Кроме этого, в новейшей операционной системе Microsoft не работают многие другие привычные функции. Компания уже приступила к подготовке экстренного патча, который призван исправить проблемы.

Пока пользователям предлагается обновление под номером KB4006746, которое необходимо устанавливать вручную. Оно восстанавливает работу сенсорной клавиатуры, голосового ввода, панели эмодзи. При этом некоторые функции все равно могут остаться заблокированными.

Тема: Человек и компьютер
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Представлены новые процессоры Intel
Windows 11 получит новый антивирус
Windows 11 оказалась медленней «десятки»
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Автобус с рабочими опрокинулся в Красноярском крае
Тува отказалась продлевать нерабочие дни
Новосибирск оказался главным противником локдауна
Девушка из Новосибирска на «Голосе» смутила наставников
Самое популярное
Назван самый мощный смартфон в мире
Украинский генерал пообещал устроить России кровавую баню
Байден заявил, что у Путина «тундра горит»
Curiosity нашел органику на Марсе
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия получит новую государственную символику
Найден способ присоединить Донбасс к России
Российские авто получат «техническое зрение»
Windows 11 сломалась из-за сертификата
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

Не разыгрывать надо, а выдавать на руки по 1000, все и подтянуться, некоторые и ежедневно будут приходить,...

ifhbrjd

И ни слова о зарплате! Вакансии с зарплатой 15 тыс. в месяц - завались, но народ уже не дурак.

Алекс555

Мажет и Аляску таким способом присоединить к России.

pepelmetal

Тебе лечащий врач снова забыл таблетки принести?
Sibnet.Ru