Физики обнаружили неизвестное состояние вещества

Международная группа физиков экспериментально обнаружила и подтвердила существование неизвестного ранее состояния вещества, связанного с эффектом сверхпроводимости.

Сама сверхпроводимость на сегодня изучена уже достаточно хорошо. Данное явление является квантовым, под ним обычно подразумевается свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении критической температуры.

При сверхпроводимости электроны образуют пары, но исследователи неожиданно выяснили, что электроны способны соединяться в группы по четыре единицы, чего ранее никогда не наблюдалось.

Многочисленные эксперименты показали, что семейство электронов из четырех частиц в некоторых металлах при охлаждении до сверхнизких температур создает совершенно новое состояние вещества. При этом пока неясно, какие перспективы это может открыть перед учеными.