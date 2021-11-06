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Бородину в «Ледниковом периоде» снова спасли зрители

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © borodylia, instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина в третий раз оказалась в номинации на выбывание в проекте «Ледниковый период». Ее спасли зрители, отдав ее паре почти 75% голосов.

Номинантами на выбывание стали пары Ксении Бородиной с Дмитрием Соловьевым и Янины Студилиной с Виталием Новиковым. По итогам зрительского голосования, Бородина получила 74% голосов и осталась в шоу.

Это уже третья номинация телеведущей. Один раз ее спасли зрители, другой — пара Анны Старшенбаум добровольно покинула проект.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев регулярно получают низкие оценки. Судей не устраивает техника катания телеведущей и сложность элементов, которые она выполняет.

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