Российские авто получат «техническое зрение»

Российские автомобили в будущем получат «техническое зрение», способное предсказывать аварии, соответствующая технология уже тестируется на территории Сколково.

Российские специалисты используют для этого мультикамерную платформу, которая представляет собой вычислитель для нейронных сетей с несколькими ADAS видеокамерами, передает РИА Новости.

Систему можно запрограммировать под конкретные задачи потребителя. Ученые уверены, что в ближайшем будущем на всех российских автомобилях будет установлена система помощи водителю ADAS, усовершенствованная таким «техническим зрением».

При этом подобные камеры имеют уникальные характеристики — типичная задержка не должна превышать одну десятую секунды, поэтому распространенные IP-видеосистемы не могут ее обеспечить.

Первая серийная модель технического зрения для автомобилей планируется к производству в марте 2022 года на мощностях калужского завода «Автоэлектроника». Стоимость такой системы пока неизвестна.