Российские бесшумные винтовки испытали на рекордной дальности

Специальные винтовки «Вал» и «Винторез» в ходе учений подтвердили способность эффективной стрельбы на рекордные дистанции свыше километра, сообщает государственная корпорация «Ростех».
Отмечается, что автомат «Вал» и снайперская винтовка «Винторез» доказали возможность поражения целей на дистанциях, существенно превышающих установленные в ТТХ параметры, передает РИА Новости.
Военнослужащие в ходе учений уверенно попадали по мишеням на расстоянии свыше километра. При этом официально дальность стрельбы винтовок ограничена расстоянием не более 450 метров.
Основное назначение «Вала» и «Винтореза» связано с ведением бесшумной и беспламенной стрельбы в сочетании с высоким бронебойным эффектом и мощной останавливающей способностью.
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