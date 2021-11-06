Российские бесшумные винтовки испытали на рекордной дальности

Специальные винтовки «Вал» и «Винторез» в ходе учений подтвердили способность эффективной стрельбы на рекордные дистанции свыше километра, сообщает государственная корпорация «Ростех».

Отмечается, что автомат «Вал» и снайперская винтовка «Винторез» доказали возможность поражения целей на дистанциях, существенно превышающих установленные в ТТХ параметры, передает РИА Новости.

Военнослужащие в ходе учений уверенно попадали по мишеням на расстоянии свыше километра. При этом официально дальность стрельбы винтовок ограничена расстоянием не более 450 метров.

Основное назначение «Вала» и «Винтореза» связано с ведением бесшумной и беспламенной стрельбы в сочетании с высоким бронебойным эффектом и мощной останавливающей способностью.