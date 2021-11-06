Россияне смогут получить бесплатно второе высшее образование

Россияне со следующего учебного года смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств, сообщает пресс-служба правительства.

Порядок приема, перечень вузов и специальностей утвердил премьер РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что получить бесплатно еще одно высшее образование можно будет в десяти ведущих профильных вузах.

В перечень специальностей, которые можно будет освоить за счет бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. При этом претендентам не придется сдавать ЕГЭ, но придется пройти творческие и профессиональные испытания, а также собеседование.

По результатам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приема на бюджетное обучение.