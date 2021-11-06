Россия получит новую государственную символику

Союзное государство России и Белоруссии получит официальную единую символику, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, специалисты уже видят объединяющий символ, который необходим двум странам. Мезенцев уточнил, что появление такой символики возможно через некоторое время, передает ТАСС.

Вероятно, многие совместные документы России и Белоруссии будут иметь союзный символ либо герб, подчеркнул госсекретарь. Однако для этого потребуется их утверждение на уровне глав государств.

Ранее президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии.