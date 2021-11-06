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Жириновский посоветовал чаще ходить в туалет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Ходить в туалет необходимо как можно чаще — по потребности, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Я всем советую, кто нас слышит, в туалет ходить по потребности. Хоть каждый час! Некоторые: да нет, три раза в день достаточно. Да не вам решать, сколько раз в день ходить. Ваш организм требует — идите!», — заявил политик в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Политик рассказал, что у него был знакомый охранник, который работал у бывшего премьер-министра Афганистана Бабрака Кармаля. По словам Жириновского, мужчина хвастался, что он мог минимум 12 часов стоять в кабинете премьера за шторками и не ходить в туалет.

В результате охранник рано умер, уточнил глава российской партии. «Ведь что такое не ходить вовремя в туалет? Идет отравление организма. Организм все отработал. Надо немедленно убрать из организма, освободить и мочевой пузырь, и кишечник», — подчеркнул Жириновский.

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